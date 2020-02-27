Роспотребнадзор 27 февраля заявил об наличии угрозы безопасности для российских граждан в Иране в связи со вспышкой коронавируса. Ростуризм в четверг включил Иран, Италию и Южную Корею в число стран, куда туроператорам следует прекратить реализацию туров до нормализации эпидемиологической обстановки. Правительство РФ с 28 февраля ограничит авиасообщение с Ираном для всех авиакомпаний, кроме "Аэрофлота" и Mahan air – основных перевозчиков на направлении.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2019 году Иран посетили около 23 тыс. граждан России, при этом с туристическими целями в страну въехало менее 2,7 тыс. россиян.

"Иран – направление очень индивидуальное. В свое время облегчение визового режима дало эффект и турпоток начал расти в обе стороны. Но кратковременно: в последние полтора года спрос на Иран стагнирует. Количество запросов на групповые туры снижается", — сказала Тюрина.

Она отметила, что направление почти не пользуется популярностью у молодых туристов, поскольку они "не хотят ездить в организованных группах". В среднем туроператоры собирают в Иран в месяц по 8-10 человек, и это люди среднего и старшего возраста.

"У Ирана как туристического направления – громадный потенциал. Но его развитию мешает ряд объективных факторов. Отельная база слабовата, а санкции не позволяют крупным гостиничным брендам вроде Marriott или Hilton строить в Иране свои объекты. К тому же россияне любят море, и в Иране хорошее побережье, но нет совместных пляжей – только раздельные для мужчин и женщин", — заметила эксперт.

Она добавила, что спрос на направлении тормозит и тот факт, что многие люди путают Иран с Ираком, хотя в отличие от последнего Иран – это тихая и спокойная страна.

"А вот число иранцев, посещающих Россию, в последние годы заметно выросло. Они прилетают в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В Россию они едут за "глотком свободы" — здесь множество торговых центров, свободно продается алкоголь и другие товары, которые недоступны иранцам дома. И все равно Иран не входит в топ-25 въездных рынков для РФ", — сказала Тюрина.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2019 году Россию посетило 54,5 тыс. граждан Ирана, из них с туристической целью – 29,2 тыс.

В Иране, как и в ряде других стран, произошла вспышка коронавируса: заболело 139 человек, погибло 19.