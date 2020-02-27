"На площади Сусанинской откроются фотозоны, спортивные и развлекательные площадки, развернется праздничная торговля, состоятся концертные программы творческих коллективов. В течение всего дня гостей ждут деревенские подворья — свою продукцию представят муниципальные образования региона", — говорится в сообщении.

В парке "Берендеевка" костромичам предложат покататься на лошадях, принять участие в шуточных конкурсах и мастер-классах, а также попробовать традиционные русские угощения.

"Молодежная Масленица" состоится в сквере у фонтана, где состоятся спортивные соревнования. Победителей ждут ценные призы.

Праздничные мероприятия также запланированы в зоопарке, "Парке на Никитской" и в музее-заповеднике "Костромская слобода".

В России Масленицу будут отмечать 1 марта.