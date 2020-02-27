По его словам, пятилетние визы предусмотрены для тех, кто часто путешествует, у которых продолжительные отношения с Финляндией, и облегчат жизнь тем, кто живет вблизи границы и часто приезжает в Финляндию, например, за покупками. При этом их смогут получить те, у кого ранее уже были визы, выданные на два года. В связи с этим в дипмиссии полагают, что вырастет спрос на выдачу двухлетних виз и посещаемость Финляндии с расчетом на получение пятилетних в будущем.

"В этом плане мы думаем, что увеличится спрос (на визы — ИФ), увеличится число пересечений границы", — сказал Пелтонен журналистам в четверг.

Вместе с тем, в дипмиссии не берутся прогнозировать активность жителей Мурманской области в связи с двумя случаями коронавируса в Финляндии.

"Это достаточно сложный вопрос, вы знаете, как быстро он распространяется — зарегистрировано много случаев в Италии и других странах, в Финляндии зарегистрирован сейчас второй случай. Ситуация находится под контролем, но вы замечаете, что в течение короткого периода вирус мутирует и распространяется дальше, поэтому сложно достаточно делать какие-то прогнозы, мы не знаем, что с нами будет через неделю", — сказал консул, выразив надежду, что "ситуация стабилизируется, и границы продолжат работать в прежнем режиме".

Согласно данным Мурманской таможни, в праздники жители Мурманской области предпочитают Норвегии Финляндию. Так, в новогодние каникулы 2020 года в Норвегию выехали 7 тыс. человек, в Финляндию — 9,7 тыс. человек.

Как сообщалось, Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы с февраля текущего года в связи с вступлением в силу нового визового кодекса ЕС. Многократные визы сроком действия 5 лет будут выдаваться при условии, что у заявителя ранее была финская виза на два года и она использовалась по всем правилам без нарушений, сообщали "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на начальника визового отдела генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Аннели Нуммелин.