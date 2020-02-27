Акция приурочена к Национальному дню туризма, который пройдет в Ирландии в первый раз. Среди достопримечательностей, которые на один день станут бесплатными, – музей пива Guinness в Дублине, утесы Мохер, замок Короля Иоанна, замок Малахайд, музей Гэльской атлетической ассоциации (GAA), остров Spike и множество других.

В этот день гостей также ждут бесплатные туры и праздничные мероприятия.

Бесплатно посетить достопримечательности можно 17 апреля, предварительно необходимо зарезервировать билеты – это можно сделать уже сейчас на сайте tourismday.ie.

"В 2019 году Ирландию посетило 10 млн иностранных туристов, при этом местные жители совершили 12 млн поездок по стране. Доход от туризма в Ирландии составил 7,5 млрд евро – для экономики страны он имеет решающее значение", — пишет издание.