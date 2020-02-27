"Аэропорт Тюмени — один из важнейших хабов Utair и крупный стыковочный узел для внутрироссийских рейсов. Благодаря обновленной маршрутной сети пассажиры смогут летать в разные города страны с короткими пересадками", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков, слова которого приводятся в сообщении.

Рейсы через Тюмень запущены по направлениям из Ханты-Мансийска в Казань (по вторникам и четвергам), Уфу (по понедельникам, средам и пятницам), Омск (по понедельникам и субботам), Екатеринбург (по средам и пятницам).

Из Сургута через Тюмень можно улететь в Казань (по вторникам и четвергам), Омск (по понедельникам и субботам), Екатеринбург (по вторникам, средам, четвергам и пятницам).

В Екатеринбург через Тюмень авиакомпания летает из Нижневартовска (по средам и пятницам), Урая (по средам), Белоярского (по четвергам) и Советского (по пятницам).

Также через Тюмень авиаперевозчик дважды в неделю осуществляет рейсы из Омска в Москву и Ханты-Мансийск.