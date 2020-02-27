В компании проанализировали 20 тыс. фотографий с достопримечательностями королевства, размещенных британцами в социальной сети Instagram.

По данным исследования, доля фотографий Вестминстерского дворца составляет 5,7% или 1,14 тыс. Второе место занял англиканский собор Святого Павла в Лондоне, построенный в стиле барокко, число фотографий в Instagram составило 3,5% или 700 изображений. Третье место занял Тауэрский мост через Темзу, который также находится в столице и является одним из главных символов Великобритании.

Замок Эйлен-Донан в Шотландии занял четвертое место – там было сделано 460 фотографий или 2,3%. Замыкает первую пятерку – мощеная улица Gold Hill в городе Шефтсбери (2,3%). Улица расположена на холме и имеет очень крутой спуск, а вид с вершины назван "одной из самых романтичных достопримечательностей Англии", по словам британского историка Джона Хаймса. Далее следует Музей естествознания (2,3%) в Лондоне, построенный в романо-византийском стиле.

Фотографии известняковых скальных ворот Дердл-Дор в графстве Дорсет на юго-западе страны заняли седьмое место, их доля составляет всего 2% от 20 тыс. проанализированных изображений в Instagram. Восьмое место занял древний Эдинбургский замок в столице Шотландии (2%). Он построен в XII веке для шотландского короля Давида I, позже был перестроен в оборонительную крепость. Сейчас замок – это главная туристическая достопримечательность Эдинбурга.

Девятое место за самой старой улицей Англии – The Shambles (1,8%), которая находится в городе Йорк на севере страны. Узкая мощеная улица с необычной средневековой архитектурой привлекает очень много туристов своей красотой и аутентичностью. До 30-х годов прошлого века на ней торговали мясом, сейчас улица заполнена сувенирными лавками.

Замыкает первую десятку достопримечательностей Великобритании – маленькая деревня с живописными видами Castle Comb на юго-западе страны, число фотографий в Instagram составило 1,4% (280 изображений). Холмистый ландшафт поселка украшают средневековые домики. Деревня служила декорацией ко многим известным фильмам, среди них экранизация одного из романов Агаты Кристи о расследованиях Эркюля Пуаро, "Звездная пыль" по фэнтези-роману Нила Геймана и другие.