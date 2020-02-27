Как сообщается в пресс-релизе Marriott, чистая прибыль в октябре-декабре упала на 12%, до $279 млн, или $0,85 в расчете на акцию, с $317 млн, или $0,92 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию составила $1,57 по сравнению с $1,44 годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,47 на акцию.

Квартальная выручка выросла на 1,6%, до $5,37 млрд, но оказалась ниже прогноза аналитиков в $5,51 млрд.

Выручка Marriott в расчете на номер (revenue per available room, RevPAR), скорректированная с учетом колебаний валютных курсов, в четвертом квартале выросла на 1,1%. Чистый доход от платежей, которые компания получает с франшиз, вырос на 7% — до $957 млн с $896 млн.

В 2019 году номерной фонд сети увеличился на 78 тыс. номеров. К концу года у компании было 3050 отелей с 515 тыс. номеров.

Marriott прогнозирует, что ее доход от роялти может сократиться на $25 млн в месяц из-за вспышки коронавируса.

Без учета влияния эпидемии, Marriott ожидает в 2020 году увеличения номерного фонда на 5-5,25% и роста валового дохода от сборов на 4-6%. RevPAR останется на том же уровне или прибавит до 2%.

В первом квартале текущего года Marriott ожидает чистую прибыль в диапазоне от $1,47 до $1,50 в расчете на акцию, валовый доход от сборов — от $940 млн до $950 млн. Этот прогноз не учитывает влияние коронавируса.

Как отметил финансовый директор компании Лини Оберг, которого цитирует The Wall Street Journal, Marriott управляет 800 отелями в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), из них 89 в Китае в настоящий момент не производят бронирования.

По словам Оберга, компании сложно прогнозировать влияние эпидемии на свой бизнес за пределами АТР, хотя отмена деловых мероприятий происходит и за пределами региона.