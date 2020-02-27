"С 00:00 часов 1 марта вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Республики Корея и в обратном направлении. Запрет не распространяется на компании "Аэрофлот" и Korean Air", — заявил представитель ведомства. При этом он отметил, что все рейсы обе компании будут выполнять в терминал F Шереметьево", который ранее был выделен для пассажиров из Китая.

Авиакомпании "Аврора", S7 и "Якутия" с 1 марта продолжат полеты в Южную Корею в ограниченном чартерном режиме, сообщили в Минтрансе. Из РФ в Республику Корея им можно будет перевозить только южнокорейских граждан, в обратном направлении — только россиян и граждан государств-членов Евразийского экономического союза. Режим будет действовать до полного вывоза указанных граждан в их страны.

"На всех международных пунктах пропуска на территории РФ, куда будут прибывать эти чартерные рейсы, уже установлено необходимое оборудование. Там дежурит специально обученный медицинский персонал", — отметили в ведомстве.

Южная Корея — на данный момент вторая после Китая страна по числу подтвержденных случаев коронавируса.

О том, что с 1 марта будет ограничено авиасообщение между Россией и Южной Кореей, накануне сообщала вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова. При этом она говорила, что рейсы сохранят "Аэрофлот" и его дальневосточная "дочка" "Аврора", которая будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех россиян.