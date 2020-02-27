"С 00:00 часов 28 февраля вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Исламской республики Иран и в обратном направлении. Запрет не распространяется на авиакомпании "Аэрофлот" и Mahan air. Из Москвы в Иран и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта Шереметьево", — сказали в Минтрансе.

Решение принято "в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ", отметили в ведомстве.

"Аэрофлот" и Mahan air выполняют прямые регулярные рейсы между Москвой и Тегераном и являются основными перевозчиками на этой линии. Кроме них, выполняется небольшое количество чартерных рейсов, в том числе иранская авиакомпания ATA Airlines чартерами летает в Казань.

Иран – не слишком популярное направление у россиян, туда в 2019 году съездили 23 тыс. граждан России.

Вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года, и с тех пор инфекция проникла во многие страны мира. Всего в мире сейчас свыше 82 тыс. заболевших, погибли больше 2,8 тысяч человек.

В Иране вирус наиболее смертоносен: из 139 заболевших скончались 19. В Южной Корее на данный момент около 1,8 тыс. зараженных и 13 погибших.