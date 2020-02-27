Британский апелляционный суд отменил вынесенное в мае решение о прекращении рассмотрения исков природоохранной организации Friends of the Earth и других активистов, которые выступали против поддержки властями инициативы по расширению аэропорта, пишет агентство Bloomberg.

Противники строительства взлетно-посадочной полосы говорят, что план нарушает политику Великобритании в области борьбы с изменением климата и Парижское климатическое соглашение. Власти не приняли во внимание вопрос об изменении климата, когда одобрили проект, и должны пересмотреть свое решение, постановил судья Кит Линдблом.

Решение суда может стать еще одним препятствием для реализации проекта, который уже переносился в связи с опасениями по поводу расходов.

Пресс-секретарь британского премьер-министра Бориса Джонсона Джеймс Слек сказал журналистам на этой неделе, что строительство третьей взлетно-посадочной полосы Хитроу является "проектом частного сектора", при этом повторив, что руководство аэропорта должно показать, что проект отвечает требованиям, касающимся шума и загрязнения воздуха.

Планы расширения аэропорта откладывались на протяжении десятилетий из-за опасений по поводу усиления шума, повышения уровня загрязнения воздуха, сноса домов и проблем с дорогами.

При этом главный исполнительный директор Хитроу Джон Холланд-Кэй считает расширение аэропорта "необходимым для глобальной Великобритании" и говорит, что срыв плана будет выгоден конкурирующим с Великобританией экономикам, таким как Франция.