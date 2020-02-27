"С 4 марта временно до особого распоряжения прекращается движение поезда по маршруту Москва-Ницца-Москва", — сообщил представитель ведомства журналистам.

Решение принято в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, уточнил он.

По данным сайта РЖД, поезд Москва-Ницца отправляется из Москвы один раз в неделю, по четвергам. Время в пути составляет чуть более 2 суток.

В среду вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова сообщила, что ограничительные меры на границе с Китаем, введённые Россией ранее до 1 марта, продлены до 1 апреля. Она напомнила, что меры касались ограничения въезда из Китая через сухопутную границу и самолётами.

Как сообщалось, РЖД с 31 января временно приостановили пассажирское ж/д сообщение с Китаем, с 3 февраля введены ограничения пассажирского железнодорожного сообщения с Северной Кореей.