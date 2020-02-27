"Мы сейчас наблюдаем небольшой спад по раннему бронированию, потому что туристы не понимают, какую они могут выбрать географию. Какие-то планы, возможно, которые они заранее планировали, сейчас под вопросом. Но я не могу сказать, что ситуация находится на критическом уровне", — сказала Чувакова на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге в четверг.

По данным Чуваковой, туристы в качестве мест отдыха теперь чаще выбирают ОАЭ и Тунис.

"Поток перенаправился на Восток. Это Эмираты. Мы увидели сейчас подъем продаж на Тунис", — подчеркнула она.

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в свою очередь подчеркнул, что введение ограничений по авиасообщению с Италией, Ираном и Южной Кореей в невысокий сезон не нанесет серьезного урона бизнесу, так как это не массовые направления.

"Это ЧП районного масштаба. Это десятки людей. Это не сотни и не тысячи, как в летний период. Какой-либо паники мы не видим и не ожидаем. В отношении Китайской Народной Республики ситуация несколько сложнее, поскольку там у нас весомый въездной поток", — заявил он.

Мальцев также отметил, что в настоящее время турбизнесу довольно сложно подсчитать убытки из-за коронавируса.

"Представители крупнейших транснациональных туристских корпораций и прочих компаний не имеют представления о том, как будет развиваться ситуация на туристком рынке в ближайшую неделю, месяц и в ближайшем сезоне. Что касается убытков, то подводить какую-то черту и приводить цифры преждевременно", — заявил он, добавив, что более серьезные потери туркомпании могут понести, если в числе закрытых для туристов стран в летний период окажется Турция, так как она составляет 32-35% от всего выездного потока.