Также временно запрещен въезд в королевство по туристическим визам для граждан стран, где уже зафиксированы вспышки коронавируса и в которых есть риск его дальнейшего распространения.

Кроме того, власти ограничили въезд и выезд в страну для сограждан и жителей стран-участниц Совета сотрудничества стран Персидского залива.

Эр-Рияд снова подчеркивает, что поддерживает все меры, которые принимают другие страны для сдерживания распространения инфекции, и призывает сограждан принимать меры предосторожности перед поездками в страны, куда вирус уже пришел, говорится в заявлении министерства.

Пока в странах Ближнего Востока подтверждено более 220 случаев заражения. Лидирует Иран со 139 заразившимися, 19 из которых умерли.

Правительство России решило с 28 февраля остановить выдачу всех виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных.