Согласно исследованию, самая высокая средняя стоимость за номер в пятизвездочной гостинице – в Ессентуках (18 тыс. рублей за ночь). На втором месте – Владивосток (13 тыс.), на третьем – Ялта (11,6 тыс.). Москва по дороговизне номеров в отелях 5* оказалась лишь на 11-м месте после Санкт-Петербурга, Геленджика, Калининграда, Анапы, Нефтеюганска, Сочи и Кемерово.

Как отметили в "Аэроклубе", средняя стоимость номера в гостинице 5* в России в 2019 году достигла семи тысяч рублей и за последние пять лет выросла лишь на 5%. При этом востребованность таких отелей у деловых туристов выросла на 12%.

Наиболее часто деловые путешественники останавливались в отелях в Москве (+3%), Санкт-Петербурге (-1%), Нижнем Новгороде (-14%), Краснодаре (+67%), Екатеринбурге (+3%), Красноярске (+7%), Новосибирске (+11%), Воронеже (+56%), Казани (-2%) и Тобольске (-24%).

Эксперты также заметили, что в 2019 году наиболее значительно вырос спрос на объекты размещения без "звезд". Причем если в 2015 году на них приходилось лишь 2% бронирований бизнес-туристов, то в 2017 году их доля выросла до 4%, а в последние два года удвоилась и достигла 8%. Средняя стоимость ночи в таких объектах размещения составила 3,4 тыс. рублей.

"В последние годы действительно растет спрос на альтернативные и более бюджетные варианты размещения, например, апарт-отели, апартаменты и квартиры. И если раньше деловые путешественники с осторожностью относились к таким объектам размещения, как апартаменты, то сейчас они уже отвечают потребностям представителей бизнеса. Спрос на эти объекты вырос на 16% в 2019 году", — уточнили в компании.