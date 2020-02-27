"Пока не планируем. У нас регулярные рейсы в Италию, и остановить их может только государство", — сказал Скуратов.

"Никакой паники нет, считаю, что это немного надуманная проблема", — добавил он.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" уточнили, что компания летает из Москвы в Римини и Венецию, из Жуковского — в Рим. С 30 мая запланированы рейсы из Екатеринбурга в Римини и с 21 марта — из Краснодара в Римини. Ранее полеты также выполнялись из Екатеринбурга в Рим, но были приостановлены.

При этом перенесено начало выполнения полетов из Жуковского в Милан. "Планировали запускать рейс 31 марта. Теперь, скорее всего, запустим 23 апреля", — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее в четверг Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи с наличием угрозы безопасности жизни и здоровья из-за эпидемии коронавируса в этих странах. Авиасообщение РФ с Южной Кореей будет ограничено с 1 марта, заявляла накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова: останутся только рейсы "Аэрофлота" и его дочерней "Авроры".

Прямые регулярные рейсы между РФ и Италией сейчас выполняют "Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Utair и Alitalia.