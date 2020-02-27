До официального открытия в парк были приглашены воспитанники московских детских домов, многодетные малообеспеченные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи, а также подопечные Фонда Константина Хабенского.

В ходе экскурсии по комплексу президент встретился и пообщался с его первыми гостями. Путин спросил ребят, нравится ли им кататься на аттракционах. Дети хором ответили "Да!"

"Поздравляю вас с наступающей весной! Скоро весна. Всего хорошего!" — сказал президент.

"Остров Мечты" — первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк мирового уровня, который потенциально должен стать Новым культурно-развлекательным кластером в Москве и одной из популярных достопримечательностей.

Проект реализуется на территории 100 га в Нагатинской пойме на месте бывшего парка "60-летия Октября".

Как ожидается, тематический парк смогут в год посетить до 7,5 млн человек, а весь комплекс "Остров мечты" — до 50 млн.

На территории крытого тематического парка расположены 27 аттракционов, 4 интерактивных развлечения и пять шоу-программ.

Официальное открытие парка для посетителей состоится 29 февраля.