До официального открытия в парк были приглашены воспитанники московских детских домов, многодетные малообеспеченные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи, а также подопечные Фонда Константина Хабенского.
В ходе экскурсии по комплексу президент встретился и пообщался с его первыми гостями. Путин спросил ребят, нравится ли им кататься на аттракционах. Дети хором ответили "Да!"
"Поздравляю вас с наступающей весной! Скоро весна. Всего хорошего!" — сказал президент.
"Остров Мечты" — первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк мирового уровня, который потенциально должен стать Новым культурно-развлекательным кластером в Москве и одной из популярных достопримечательностей.
Проект реализуется на территории 100 га в Нагатинской пойме на месте бывшего парка "60-летия Октября".
Как ожидается, тематический парк смогут в год посетить до 7,5 млн человек, а весь комплекс "Остров мечты" — до 50 млн.
На территории крытого тематического парка расположены 27 аттракционов, 4 интерактивных развлечения и пять шоу-программ.
Официальное открытие парка для посетителей состоится 29 февраля.