"Со временем на этой основе будут строиться морские корабли", — заявил на мероприятии генеральный директор АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (материнская структура завод) Ренат Мистахов.

Ранее сообщалось, что контракт на поставку судна между верфью и ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" на сумму 319,9 млн рублей заключен 17 февраля. Согласно контракту, верфь должна построить и не позднее 31 декабря 2022 года передать ГТЛК однопалубный теплоход "Чайка СПГ", использующий в качестве топлива сжиженный природный газ.

По информации верфи, это будет первое в России речное пассажирское судно на СПГ.

Согласно технической спецификации, длина судна составляет 58,8 метра, водоизмещение — 420 тонн, дальность плавания — около 400 км, пассажировместимость — не менее 170 человек. Силовая энергетическая установка состоит из двух двигатель-реверс-редукторных агрегатов, поставленных ООО "Промышленные компоненты КАМАЗ" (сбытовая "дочка" ПАО "КАМАЗ").