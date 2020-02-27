"Поток отдыхающих в Железноводске стабильно растет. До конца года турпоток планируется увеличить на 15%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост турпотока приведет к увеличению суммы собираемого курортного сбора, следовательно, на обновление инфраструктуры будет поступать больше дополнительных средств.

В минувшем году Железноводск посетили свыше 140 тыс. туристов, что на 17% больше, чем годом ранее.

Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года. Доходы от сбора в регионах тратят на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Эксперимент продлится до конца 2022 года.

Операторами курортного налога в Железноводске являются 24 санатория и 15 гостиниц.