"Мы оказались лицом к лицу с кризисом, с эпидемией, которая наступает", — сказал президент во время посещения парижской больницы Питье-Сальпетриер, где ранее был отмечен первый случай смерти гражданина Франции от коронавируса.

Он добавил, что Франция готовится к существенному увеличению числа заболевших COVID-2019.

На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-2019 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627, сообщала гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, число жертв коронавируса во Франции достигло двух человек, а количество случаев заражения COVID-2019 составило 18.