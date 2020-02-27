В четверг утром Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи с наличием угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах до стабилизации эпидимиологической обстановки.

"Мы временно приостанавливаем продажу туров в Италию в соответствии с распоряжением Ростуризма от 27 февраля о наличии угрозы безопасности жизни и здоровья туристов в Итальянской Республике, связанной с участившимися случаями заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), продажа туров в страну на сайте компании прекращена до нормализации эпидемиологической обстановки в стране", — рассказали в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

Как отметили в компании, туристы могут перебронировать турпакеты в Италию на любое другое направление из ассортимента TEZ Tour в агентстве, где был приобретен тур, или аннулировать поездку.

Туроператор "Интурист" также приостановил продажи туров в Италию в соответствии с рекомендациями Ростуризма. Как рассказали в "Интуристе", глубина продаж туров достигает сентября.

"Сейчас в стране отдыхает около 600 наших туристов. Продано несколько тысяч путевок", — добавили в пресс-службе.

В компании отметили, что продажей туров в Южную Корею не занимаются. "Иран не пользовался спросом у российских туристов после крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) под Тегераном 8 января", — сообщили в компании.

Приостановку продаж туров подтвердили и в компании Jet Travel. "Да, мы приостанавливаем продажи новых туров в Италию после соответствующих рекомендаций Ростуризма. В настоящее время у нас отдыхают около 50 российских туристов на горнолыжных курортах в Доломитовых Альпах и в долине Валь д'Аоста. Те, кто сейчас отдыхают в Италии, не обращались с просьбами о досрочном возвращении, большинство из них вернутся в Россию в эту субботу", — рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" генеральный директор туроператора Максим Приставко.

По его словам, те, кто должны отправиться в Италию в ближайшее время, — это горнолыжники, у компании продано около ста туров на курорты до середины марта.

"Мы ждем реакции от туристов, потому что в связи с рекомендациями Ростуризма, путешественники могут отказаться от поездок, но могут и поехать. Но пока никто не аннулировал туры", — рассказал Приставко.

Он отметил, что основные продажи компании проходят до середины марта, когда заканчивается зимний сезон. "Дальше конец марта-апрель, там продаж немного, поэтому наша проблема ограничивается лишь горнолыжным сезоном", — добавил Приставко.

По его мнению, рекомендация о приостановке продаж туров в Италию – преждевременная мера. "Мы находимся на постоянной связи не только с итальянскими партнерами, но и с госструктурами, такими как Минтуризма Италии и офис по туризму. И они не видят оснований для отказа от поездок. По итогу большая ответственность в такой ситуации возлагается на турбизнес", — заключил он.

В Ростуризме порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что в Италии находятся 7 тыс. организованных туристов, отправленных на отдых туроператорами. Все они будут возвращаться в разное время.

В соответствии с рекомендациями Ростуризма туристы, купившие туры у туроператоров, имеют право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий. Если тур аннулирован до начала поездки, то туроператор должен вернуть всю стоимость турпродукта, если во время путешествия, то "часть стоимости тура в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг".

Также туроператоры и турагентства должны в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Италию, Корею и Иран, о текущей эпидемиологической обстановке в этих странах.