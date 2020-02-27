"По оценке Tourism Economics, дочерней компания Oxford Economics, ожидается, что последствия COVID-19 будут более значительными, однако не столь продолжительными, как последствия эпидемии атипичной пневмонии SARS в 2003 году. Эксперты прогнозируют сокращение турпотока из КНР в зарубежные страны на 7-25 млн человек. В соответствии с этими прогнозами Национальный туристический офис Германии определил возможные последствия вспышки коронавирусной инфекции для индустрии въездного туризма ФРГ", — сообщили в турофисе.

DZT ориентируется на два возможных сценария дальнейшего развития инфекции, от которых будет зависеть размер ущерба для туристской отрасли.

"Первый сценарий предполагает, что продолжительность и влияние кризиса будут аналогичны ситуации 2003 года. Прогнозируемый итог – снижение числа зарегистрированных ночевок туристов из КНР на 17% в 2020 году. Второй сценарий обещает значительно более серьезное течение эпидемии коронавируса по сравнению с SARS и сокращение числа ночевок на 25%. В целом, вспышка коронавирусной инфекции может привести к сокращению индустрии въездного туризма Германии на 1%", — прогнозирует DZT.

Как напоминает компания, КНР является наиболее важным азиатским рынком для Германии как туристического направления. Число ночевок китайских туристов утроилось за последние 10 лет – с 0,82 млн в 2009 году до 3 млн в 2018 году. С долей рынка 3,4% Китай занимает 12-е место в рейтинге основных стран-поставщиков туристов в Германию. В 2018 году гости из Китая потратили в стране более 6 млрд евро.

К утру 27 февраля в Германии зафиксированы 22 случая заболевания коронавирусом. Многие из заразившихся подхватили вирус в местах скопления людей, в частности, на весенних карнавалах. Министр здравоохранения страны в среду предупредил граждан страны о начале эпидемии коронавируса.