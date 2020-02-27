"Он съездит и посмотрит тематический парк "Остров мечты". Это новый прекрасный объект, который буквально на днях будет торжественно открыт в Москве", — сказал он журналистам.

По словам Пескова, новый парк — "прекрасный пример крупных частных инвестиций, с помощью которых и создается комфортная городская среда".

Первый в России и крупнейший в Европе всесезонный тематический парк развлечений "Остров мечты" будет поделен на три зоны: досугово-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку. Общая площадь объекта составит 292 тыс. кв.м, высота крытой зоны — 75 м. Он откроется для посетителей 29 февраля.

Объем инвестиций в проект оценивается в $1,5 млрд. Открытие первой очереди парка было запланировано на конец 2019 года, однако позже в СМИ появилась информация, что открытие перенесено на 2020 год. На сайте парка развлечений ближайшая дата, на которую можно купить билеты — 29 февраля.