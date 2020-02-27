"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Республике Корея, вызванным распространением вируса COVID-19, настоятельно рекомендуем всем российским гражданам, находящимся на территории РК, встать на консульский учёт в своем консульском округе. Это позволит оперативно связаться с Вами в случае объявления экстренной эвакуации граждан", — говорится в сообщении посольства на официальной странице в Facebook.

В среду вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова заявила, что решено прекратить авиасообщение с Южной Кореей всем компаниям, кроме "Аэрофлота" и "Авроры".

"С 1 марта по отношению к Южной Корее останавливается все авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями кроме "Аэрофлота" и "Авроры". "Аврора" будет (работать) в режиме чартера вплоть до вывоза всех наших граждан", — сказала Голикова на брифинге в Москве.