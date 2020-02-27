Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба.

С 1 марта до 7 апреля ограничивается въезд в Абхазию иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением граждан стран, с которыми действует безвизовый режим. На срок до 7 апреля также приостанавливается выдача виз для въезда в Абхазию иностранцам, говорится в документе.

Накануне глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе сообщила, что в Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Covid-19. По ее словам, вирусом заразился 50-летний гражданин Грузии, который вернулся в страну из Ирана через Азербайджан.

Новый коронавирус Covid-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань — административного центра китайской провинции Хубэй — в декабре 2019 года. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 82 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,8 тыс. случаев.