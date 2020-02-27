Rosa Khutor Hotel Radisson – пятизвездочный отель на 181 номер, расположенный на нижнем уровне курорта Роза Хутор в поселке Красная поляна в Сочи. Отель был построен к зимним Олимпийским играм 2014 года напротив нижней станции канатной дороги "Олимпия", которая поднимает горнолыжников и сноубордистов к трассам курорта.

Как сообщили организаторы, церемония награждения премией Russian Hospitality Awards проводится уже в шестой раз и объединяет владельцев и топ-менеджмент сетевых и индивидуальных отелей, генеральных директоров международных сетей, гостиничных операторов, девелоперов, аудиторов, консультантов, общественные и специализированные медиа. Награды вручалась победителям в 25 номинациях. Итоговые показатели каждого из участников в равных долях складывались на основании экспертной оценки членов жюри, а также по результатам рейтинга отеля в системах онлайн-бронирования.

В ходе отборочного этапа конкурса наибольшее число заявок поступило от представителей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ялты и Волгограда.

Также награду в номинации "Лучший курортный отель" получил Ostrova Spa-отель.