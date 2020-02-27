Ранее сообщалось о смерти 19 человек от коронавируса в Иране.

По информации СМИ, заражение коронавирусом зафиксировано в 20 из 31 провинции Ирана. Наибольшее распространение COVID-19 получил в провинции Кум — 63 подтвержденных случаев заболевания.

Между тем телеканал "Аль-Арабийя" сообщил о росте числа заболевших в Кувейте — до 43 человек. При этом, как отметили в министерстве здравоохранения Кувейта, все заболевшие ранее прибыли из Ирана.

Все больные COVID-19 в Кувейте находятся в стабильном состоянии, добавляет телеканал.

На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627.

В свою очередь в Китае с декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2744 человек, было зарегистрировано 78 497 случаев заболевания.