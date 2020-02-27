"В этом случае (возникновения угрозы жизни и здоровью — ИФ) при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия "туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", — говорится в статье 14 Закона № 132-ФЗ, которая цитируется в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре отметили, что перед заключением договора туроператор обязан предупредить туристов о медицинских правилах пребывания в стране и об опасностях, которые могут ждать россиян на отдыхе.

"Наличие обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туриста угрозы безопасности его жизни и здоровью подтверждается в частности соответствующими решениями (рекомендациями) федеральных органов государственной власти", — добавили в ведомстве.