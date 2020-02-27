По сообщению Центра по контролю и профилактике заболеваний Нинся-Хуэйского автономного района, врачи выявили этот случай заражения в городе Чжунвэй у мужчины, который прибыл в Шанхай на прошлой неделе.

Отмечается, что этот человек 19 февраля вылетел из Тегерана рейсом "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) SU513 в Москву в аэропорт "Шереметьево". Во время полета пассажир был в специальной маске-респираторе. По прибытии в Москву он остановился в капсульном отеле, где провел около 16 часов.

20 февраля этот мужчина вылетел рейсом SU206 Москва-Шанхай. В Шанхае пассажир заселился в гостиницу Yitel Trend Hotel. Через несколько дней он отправился на поезде в Ланьчжоу, а оттуда направился уже на другом поезде в город Чжунвэй.

Китайские СМИ не называют гражданство этого пациента.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний Нинся-Хуэйского автономного района призывают всех, кто мог контактировать с данным пассажиром в общественных местах или транспорте, обратиться в медучреждения.