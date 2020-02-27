"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проинформировала Ростуризм о наличии угрозы безопасности жизни и здоровья туристов в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, связанной с участившимися случаями заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). В этой связи Федеральное агентство по туризму напоминает, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое) (ст. 10, 14 Закона № 132-ФЗ, ст. 451 Гражданского кодекса РФ)", — сообщает ведомство.

Как уточнили в Ростуризме, при расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг (ст. 14 Закона № 132-ФЗ).

"Самостоятельные туристы, приобретавшие отдельные туристские услуги (перевозка, размещение, экскурсии и т.д.) в Италию, Республику Корея и Иран вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств в соответствии с гражданским законодательством РФ и и законодательством РФ о защите прав потребителей", — говорится в сообщении ведомства.