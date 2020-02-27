"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проинформировала Ростуризм о наличии угрозы безопасности жизни и здоровья туристов в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, связанной с участившимися случаями заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). В этой связи Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам и турагентам приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в указанные страны до нормализации эпидемиологической обстановки", — говорится в сообщении ведомства в четверг.

Туроператоры и турагентства должны в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Италию, Корею и Иран, о текущей эпидемиологической обстановке в данных странах, порядке изменения (замена направления (места отдыха), переноса сроков совершения путешествия и т.д.) или расторжения договора в соответствии со статьей 14 закона о туристской деятельности.

Органам государственной власти в сфере туризма субъектов Российской Федерации предписано в оперативном порядке довести информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов.

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского г.Ухань — административного центра провинции Хубэй — в декабре 2019 года. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. чел., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев. Правительство Китая запретило туроператорам продавать поездки за рубеж. Многие страны мира, в том числе, Россия ограничили выезд своих граждан в Китай и въезд туристов из Китая, авиакомпании отменили рейсы. На прошлой неделе вспышки коронавируса начались в Италии, Иране и Южной Корее. Роспотребнадзор и Ростуризм в среду рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в эти страны.