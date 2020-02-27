Подробная статистика перевозок на международных и внутрироссийских воздушных линиях через аэропорт в сообщении не приводится. Отмечается, что самыми популярными зарубежными направлениями были Пхукет, Бангкок, Ереван, Париж, Прага, Пекин; российскими — Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар и Симферополь. Наибольший вклад в пассажиропоток в прошлом месяце внесли авиакомпании "Аэрофлот", Nordwind, "Россия", "Икар", Royal Flight и Air France.

Количество взлётно-посадочных операций в аэропорту составило 30,376 тыс. (динамика год к году не приводится).

Более 80% рейсов через Шереметьево выполняет "Аэрофлот". Пассажиропоток авиакомпании в январе, согласно ее сообщению в среду, упал на 5,3%, до 2,6 млн человек.

Как сообщалось, пассажиропоток Домодедово в январе 2020 года вырос на 13%, до 2,1 млн человек (без учета детей до 2 лет). Третий аэропорт Московского авиаузла — Внуково — пока не отчитывался о перевозках за прошлый месяц.