"В результате (отмены рейсов — ИФ) высвободилось четыре самолета, сейчас они летают в Симферополь, Сочи, западные страны и другие направления. Самолеты не простаивают", — отметил он.

Ранее Минтранс предлагал выделить 1,6 млрд рублей авиакомпаниям в качестве компенсации за закрытие рейсов в Китай. Замглавы Минтранса Александр Юрчик заявлял журналистам, что такая сумма была рассчитана совместно с авиакомпаниями.

В связи с эпидемией коронавируса в конце января были приостановлены чартерные рейсы из РФ в КНР, авиакомпании продолжили только вывоз российских граждан из Китая. С 1 февраля было также ограничено регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" (летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг) и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F аэропорта Шереметьево. До запрета в Китай летали также S7, "Уральские авиалинии", "ИрАэро", "Якутия", "Аврора", NordStar, AZUR air, Nordwind, "Икар", IFly и Royal Flight.

"Уральские авиалинии" до конца зимнего расписания отменили всю полетную программу в Китай. Речь шла о рейсах по маршруту Екатеринбург — Пекин, Владивосток — Пекин, Екатеринбург — Казань — Харбин и Владивосток — Харбин, Красноярск — Харбин и Екатеринбург — Харбин.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском Домодедово, екатеринбургском Кольцово и петербургском Пулково. Основной акционер компании — Скуратов. В настоящее время флот компании состоит из 48 самолетов производства Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 15 А321 и пять А319).