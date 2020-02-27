"В условиях сложившейся острой ситуации по распространению вируса в ряде государств Азии и Европы первоочередной задачей правительства Москвы является охрана здоровья как москвичей, так и гостей столицы. В этой связи в городе в соответствии с общепринятой мировой практикой предпринимаются меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции", — говорится в письме Собянина чрезвычайному и полномочному послу КНР в РФ Чжану Ханьхуэю.

Копия письма есть в распоряжении "Интерфакса".

"Граждане любых стран, включая КНР, на не дискриминационной основе при въезде на территорию РФ из государств и районов, подверженных эпидемии, при прохождении пограничного контроля получают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости в течение 14 дней строго соблюдать режим изоляции по месту жительства и/или пребывания", — подчеркивается в письме.

Режим изоляции не допускает свободного передвижения по городу, в том числе на общественном транспорте, с целью недопущения контактов в местах массового скопления людей, пояснил мэр российской столицы послу.

"Правоохранительными органами и службами безопасности на общественном транспорте осуществляется контроль за соблюдением режима изоляции всеми лицами, получившими постановление об изоляции. Начиная с 22 февраля на территории города было выявлено 88 человек, нарушивших режим изоляции, из них 80 человек — граждане КНР", — подчеркнул Собянин.

Он напомнил, что нарушение установленного постановлением главного государственного санитарного врача Москвы места проживания/пребывания является нарушением миграционного законодательства РФ, влекущее за собой наказание в виде административного выдворения за пределы страны.

"Прошу вас с пониманием отнестись к данным вынужденным мерам, призванным не допустить распространение коронавирусной инфекции в одном из крупнейших мегаполисов Европы, и призвать прибывающих в Москву граждан КНР строго соблюдать правила режима изоляции", — обратился Собянин к послу.

Мэр Москвы заявил, что правительство российской столицы рассматривает развитие связей с партнерами в КНР в качестве одного из важнейших приоритетов своей международной и внешнеэкономической деятельности. "Это было неоднократно доказано как в области бизнеса, так и в сфере межрегиональных добрососедских связей, культурных контактов и прочной дружбы", — отмечается в письме.

"Мы искренне сочувствуем гражданам КНР и других стран, их семьям, затронутым распространением коронавируса (Covid-19)", — добавил Собянин.