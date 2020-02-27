Оперативные данные ведомства, опубликованные в начале текущего месяца, указывали на рост перевозок на 6,4%, до более 8,86 млн пассажиров.

На внутренних линиях пассажиропоток вырос на 5,7%, до 5,2 млн человек. В международном сообщении показатель увеличился на 8,4%, до 3,7 млн человек: при этом перевозки между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ выросли на 10,9%, до 3,2 млн человек, между РФ и странами Содружества — снизились на 7,2%, до 446 тыс.

Занятость кресел авиакомпаний РФ уменьшилась на 0,2 процентного пункта, до 78,8%. Пассажирооборот поднялся на 9,8%, до 24 млрд пассажиро-километров.

Как сообщалось, занимающая около половины рынка группа "Аэрофлот" (включает одноименную компанию, "Победу", "Россию" и "Аврору") увеличила пассажиропоток в январе на 0,3%, до 4,2 млн человек.

В 2019 году российские авиаперевозчики обслужили 128 млн пассажиров, это на 10% больше, чем годом ранее, и совпало с прогнозом Минтранса. По итогам 2020 года ожидается рост пассажиропотока на уровне 7-8%, заявлял ранее глава Минтранса Евгений Дитрих.