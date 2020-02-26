За последние сутки на материковой части Испании выявили пять новых случаев заражения — один в Валенсии, два в районе Мадрида и еще два в Каталонии. Тем не менее, в испанском Минздраве заявляют, что контролируют ситуацию с распространением вируса, а также что новые случаи заражения не повышают риски для населения.

С декабря в Китае зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания Covid-19, количество жертв превысило 2,7 тыс. человек.