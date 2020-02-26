"После рекомендаций Ростуризма и Роспотребнадзора воздержаться от поездок люди интересуются эпидемиологической обстановкой и возможностями аннулировать запланированные туры в эти страны. Поскольку действия ведомств носят рекомендательный характер, то туроператоры придерживаются позиции аннуляций туров согласно договорам. Сейчас мы ведем работу с туристами, которые, как правило, уже не рассматривают альтернативные направления для отдыха", — рассказали в турагентской сети ТБГ и "Горячие туры".

В компании подчеркнули, что по Ирану уже есть единичные отказы, по Италии также в агентствах получают запросы на аннуляции и вопросы о том, как можно вернуть деньги. "Туров в Южную Корею в нашей сети продается не так много, поэтому в этом сегменте проблем таких нет", — добавили в пресс-службе.

По словам генерального директора сети турагентств "Розовый Слон" Алексана Мкртчяна, он также отмечает аннуляции туров в Италию из-за вспышки там коронавируса. "У нас есть отказы от туров в Италию, но они держатся в пределах 5%. Мы предлагаем альтернативные направления, туристы от этого не отказываются, они хотят ехать отдыхать. Как правило, перенаправляем на Чехию, Венгрию. Германию, Австрию, Испанию. Есть интересные экскурсионные направления, на которые можно заменить Италию. И люди соглашаются. В Иран у нас вообще никто не ездил", — сказал он.

Мкртчян добавил, что Южная Корея — это направление, популярное среди агентств и туристов на Дальнем Востоке и в восточной Сибири. В европейской части России страна не очень популярна.

Авиасообщение между Россией и Южной Кореей с 1 марта будет ограничено, рейсы сохранят только "Аэрофлот" и его дальневосточная "дочка" "Аврора", заявила ранее в среду вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова. "Аврора" будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех наших граждан, уточнила она.

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского г.Ухань — административного центра провинции Хубэй — в декабре 2019 года. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. чел., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев. Правительство Китая запретило туроператорам продавать поездки за рубеж. Многие страны мира, в том числе, Россия ограничили выезд своих граждан в Китай и въезд туристов из Китая, авиакомпании отменили рейсы. На прошлой неделе вспышки коронавируса начались в Италии, Иране и Южной Корее. Роспотребнадзор и Ростуризм в среду рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в эти страны.