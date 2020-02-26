"Мы крайне удивлены подобным решением. S7 Airlines обеспечивает 20% пассажиропотока на маршрутах из России в Южную Корею. Фактически, запрет на полеты в Южную Корею любым авиакомпаниям, кроме "Аэрофлота" и "Авроры", означает вывод с линии одного из ключевых игроков — S7 Airlines. Такой запрет коснется 90% емкостей конкурентов "Аэрофлота" и при этом не затронет саму группу "Аэрофлот". Мы не видим логических обоснований такого решения и считаем это грубым нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок", — цитирует пресс-служба гендиректора S7 Антона Еремина.

В случае с запретом на полеты на китайских маршрутах аэропорт "Шереметьево" — базовый для "Аэрофлота" — был выбран единственным аэропортом с целью снижения риска распространения вируса, отмечают в S7. В случае с Южной Кореей — принимать пассажиров будут несколько аэропортов. "Например, и S7 Airlines, и "Аврора" выполняют по два рейса в день из Сеула во Владивосток. Мы действительно не понимаем, чем пассажиры S7 Airlines отличаются от пассажиров "Авроры", — заявил гендиректор S7.

S7 выполняет до 14 рейсов в неделю в Сеул из Владивостока, до 4 рейсов в неделю — из Новосибирска, до 3 рейсов в неделю — из Иркутска.

Авиасообщение между Россией и Южной Кореей с 1 марта будет ограничено, рейсы сохранят только "Аэрофлот" и его дальневосточная "дочка" "Аврора", заявила ранее в среду вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова. "Аврора" будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех наших граждан, уточнила она.

"Аэрофлот" выполняет регулярные прямые рейсы между Москвой и Сеулом. "Аврора" летает в столицу Южной Кореи из городов Дальнего Востока, в том числе Хабаровска и Владивостока, также в ее маршрутной карте есть южнокорейский город Пусан. Помимо этих компаний, рейсы между Россий и Южной Кореей выполняют российские S7 и "Якутия", а также летающая между столицами государств Korean Air.

В конце января в связи с эпидемией коронавируса были приостановлены чартерные рейсы из РФ в Китай. С 1 февраля было также ограничено регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" (летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг) и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F аэропорта "Шереметьево". До запрета в Китай летали также S7, "Уральские авиалинии", "ИрАэро", "Якутия", "Аврора", NordStar, AZUR air, Nordwind, "Икар", IFly и Royal Flight.