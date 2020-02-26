"Отмены броней начались после того, как власти ряда государств посоветовали воздержаться от поездок в Италию. Число отмен достигло 70%, и часто они происходят без веских на то оснований", — пишет издание со ссылкой на министерство туризма страны.

Как отмечается, под угрозой банкротства оказались итальянские турфирмы, которых в стране около 12 тысяч. Также пострадают бары, рестораны, магазины и другие коммерческие заведения. В связи с этим отраслевые ассоциации обратились к правительству с просьбой принять меры для предотвращения чрезвычайной ситуации в экономике.

На туризм в Италии приходится 13% ВВП. При этом на весну приходится 30% годового оборота турсектора.

"Проблема в сфере туризма особенно актуальна в связи с тем, что многие страны, в частности Англия и Франция, приняли ряд ограничительных мер для тех, кто возвращается из Италии. Представители турбизнеса просят оказать влияние на эти государства, чтобы они ослабили свою изоляционную политику", — отметили в Минтуризма.

Как пишет газета, ситуация с коронавирусом в стране пока развивается по плохому сценарию – число заразившихся приближается к 400, скончались 12 человек.