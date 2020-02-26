"Мы настоятельно рекомендуем не ехать без лишней надобности в те страны, которые на сегодняшний день имеют заболевших новой коронавирусной инфекцией. Особую, как вы понимаете, опасность представляют КНР — мы о ней уже неоднократно говорили, Южная Корея, Иран, Итальянская Республика. Возможно, завтра ситуация будет каким-то иным, дополнительным образом меняться", — сказала Голикова на брифинге в среду по итогам заседания штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории России.

"Хочу повторить: без крайней необходимости не нужно ездить. Оставайтесь дома. Дома спокойней. И надежней. И мы вам поможем, если что", — добавила вице-премьер.

В КНР с декабря общее число жертв коронавируса COVID-19 составило 2,7 тыс. человек, зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания. Около 30 тыс. человек выписаны из больниц с выздоровлением.

Во всем мире вирус был завезен в четыре десятка стран, наибольшее число заболевших (кроме материкового Китая) в Южной Корее, Японии, Италии, Иране, Сингапуре, США, Таиланде. Общее число зараженных на земном шаре, по предварительным оценкам, составляет свыше 81 тыс. человек (большая часть по-прежнему приходится на китайскую провинцию Хубэй и соседние регионы КНР). Наибольшую динамику роста числа заболевших и умерших от COVID-19 демонстрируют, в частности, Италия, Южная Корея и Иран.

В России, по данным на утро среды, сообщалось лишь о двух подтвержденных случаях коронавируса среди приезжих из КНР. Оба пациента (граждане КНР) были выписаны ранее в феврале с выздоровлением.

Свыше 680 человек было инфицировано на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии. 22 февраля силами МЧС России при поддержке МИД с судна были эвакуированы 8 россиян и помещены под карантин в Казани. У троих из них ранее в Японии диагностировали COVID-19, позже диагноз был подтвержден и российскими медиками. Кроме того, как сообщалось, 23 февраля еще 7 россиян с лайнера было эвакуировано под карантин во Владивосток.