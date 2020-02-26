Россия с 26 февраля ограничила авиасообщение с Южной Кореей из-за вспышки там коронавируса. Ростуризм и Роспотребнадзор рекомендовали российским гражданам воздержаться от поездок в эту страну, а также в Иран и Италию, где также распространяется инфекция.

«Сейчас в Корее находятся 1-1,2 тыс. организованных туристов. Объем бронирования туров туда упал с конца января как минимум на 30%», — сказала Ломидзе.

Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчан сообщил порталу «Интерфакс-Туризм», что Корея не слишком популярна у жителей европейской части России, но востребована у жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири.

В 2019 году Южную Корею посетили более 320 тыс. российских граждан. Поток туда резко вырос после взаимной отмены виз в 2014 году. Самые популярные месяцы для поездок – апрель-май и сентябрь-октябрь.

Как следует из данных сервисов поиска билетов, прямые рейсы из России в Южную Корею выполняют авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Аврора», Corean Air и JEJU Air.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, умерли более чем 2,7 тыс. инфицированных. В Южной Корее вирусом заразились 1146 человек, умерли 12.