"Возможность заноса (в Россию — ИФ) инфекции, безусловно, возрастает", — сказала Попова на брифинге в Москве в среду.

Вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова заявила, что у РФ "полная готовность системы здравоохранения" к возможному появлению коронавируса, но, тем не менее, "уже предпринимаем и будем предпринимать все меры, чтобы это (завоз вируса) предотвратить".

По ее словам, пока количество заболевших в России "позволяет нам не переходить к следующему этапу реализации нацплана, пока реагируем (на коронавирус) как на обычное заболевание, обычный грипп, мы усилились, но меры сходны".

По данным руководства ВОЗ, в минувший вторник количество новых случаев, о которых сообщали за пределами Китая, в первый раз превзошло количество новых случаев в Китае.

Так, по данным ВОЗ за вторник, в Китае число зараженных Covid-2019 выросло на 411 человек, а за границами КНР — на 427.

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань — административного центра китайской провинции Хубэй — в декабре 2019 года.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.