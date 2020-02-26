"У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими. И сегодня эти люди остаются под наблюдением", — сказала Попова на брифинге в Москве в среду.

По ее словам, вместе с тем, эти трое россиян и другие эвакуированные с Diamond Princess в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо, высокой температуры и клинических проявлений ОРВИ нет ни у кого из них.

"Клинических проявлений нет ни у кого, даже у тех, у кого стоит диагноз новая коронавирусная инфекция", — сказала Попова.

Ранее, 23 февраля глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила журналистам, что по решению штаба 22 февраля из Японии в Республику Татарстан авиацией МЧС России при поддержке МИД РФ были эвакуированы восемь российских граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. У троих из них в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, уточняла вице-премьер.

Все восемь эвакуированных будут находиться две недели на карантине в одном из специализированных медучреждений Казани.