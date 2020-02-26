"С 1 марта по отношению к Южной Корее останавливаем все авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями, кроме "Аэрофлота" и "Авроры". "Аврора" будет (работать) в режиме чартера вплоть до вывоза всех наших граждан", — сказала Голикова на брифинге в Москве в среду.

По ее словам, "Аэрофлот" будет летать из Южной Кореи в Москву, прилетающие будут проходить через терминал F "Шереметьево".

Голикова сообщила, что в отношении Италии, поскольку она входит в состав Евросоюза, вводить ограничительные меры "достаточно сложно".

Поэтому, сказала она, пока рекомендовано Ростуризму и МИДу обратиться к гражданам и туроператорам с просьбой воздержаться от поездок в Италию — как тургруппами, так и частным образом.

С 28 февраля также будет введен запрет на выдачу транзитных виз из Ирана, а также запрет на выдачу обычных виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных. Прилетающие из Ирана также будут проходить через терминал F "Шереметьево".

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, умерли более чем 2,7 тыс. инфицированных.