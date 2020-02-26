"28 стран Евросоюза, а также Таиланд, Исландия, Великобритания, США, Япония, Австралия, Южная Корея, Канада, Сингапур, Новая Зеландия, Малайзия, Швейцария, Камбоджа, Китай, Индия, Индонезия, Израиль, Украина, Филиппины и Россия освобождаются от уплаты пошлины с 26 февраля по 30 апреля", — говорится на сайте ETA.

Как отмечает портал, продление срока выдачи бесплатных виз связано с ростом числа туристов на Шри-Ланке из этих стран. "Тем не менее, любой иностранец обязан оформить электронное разрешение на въезд ETA (Electronic Travel Authorization) в республику перед предполагаемой поездкой, чтобы избежать ненужных задержек по прибытии", — подчеркивается в сообщении.

Граждане России по электронной или въездной визе могут находиться на Шри-Ланке не более месяца. При необходимости срок пребывания можно увеличить до 90 дней.

Бесплатные визы на Шри-Ланку были введены на период с 1 августа 2019 года по 31 января 2020 для преодоления спада турпотока после крупного теракта.

В 2019 году Шри-Ланку посетили 1,91 млн иностранных гостей, среди них – более 86,5 тыс. российских туристов, что на 34% больше, чем годом ранее.