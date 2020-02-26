"Ди Каприо в темной куртке и бейсболке шел на обед вместе со своим другом Кевином Коннолли, также известным актером. К ним подошел потерянный турист с картой и попросил показать дорогу. Актеры показали направление, куда путешественник и направился. Он не узнал Ди Каприо", — пишет издание.

Случай произошел в фешенебельном районе Нью-Йорка Вест-Виллидж, в котором много дизайнерских бутиков и дорогих ресторанов.

Ранее Леонардо Ди Каприо спас пассажира туристического судна, упавшего за борт у острова Сен-Бартелеми на Карибах. Пострадавшего удалось обнаружить в бурной воде за час до захода солнца и начала сильного ливня. Поиски длились 11 часов. Причем яхта ДиКаприо оказалась единственной в акватории на тот момент, и только она могла помочь.