"Управление Роспотребнадзора по Москве в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, представляющей опасность для окружающих..., направило в адрес руководителей объектов массового сосредоточения и посещения людей, в том числе транспорта, спортивных и культурно-массовых объектов, торговых центров, торговых сетей и организаций общественного питания, образовательных и социальных учреждений, объектов ЖКХ предписание об усилении дезинфекционного режима на объектах", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В документе уточняется, что необходимо обеспечить кратность проведения уборок, обеззараживание воздуха с использованием ультрафиолетовых бактерицидных облучателей, а также сформировать запас одноразовых масок, исходя из их использования во время работы и смены масок не реже 1 раза в три часа.

В Роспотребнадзоре уточнили, что "в основном все перечисленных в предписании мероприятия не носят избыточный характер, требования их обеспечения и проведения предусмотрены действующими санитарными нормами и правилами и направлены на обеспечение общественной безопасности, поддержание санитарного состояния объектов и соблюдение правил личной гигиены".

Ранее стало известно, что Управление Роспотребнадзора по Москве разработало инструкцию по проведению дезинфекционных мероприятий в магазинах, торгово-развлекательных центрах и на объектах общественного питания в период осложнения эпидемиологической ситуации, следует из документа, с которым ознакомился "Интерфакс". Его подлинность подтвердили представители одной из ресторанных сетей и администрации одного из поселений г.Москвы (контролирует выполнение инструкции).

Инструкция разработана в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 23 января 2020 года и содержит рекомендации НИИ дезинфектологии в период осложнения эпидемиологической ситуации.

Согласно первому пункту инструкции, "работодатель обеспечивает обязательный контроль термометрии сотрудникам — гражданам Китайской Народной Республики (с использованием бесконтактного термометра) ежедневно по приходу на рабочее место".

Полы торговых залов, прилавки необходимо два раза в день — утром и вечером — убирать с применением дезинфицирующих средств. Подносы, ленты раздачи пищи, дверные ручки, кассовые аппараты, банковские терминалы должны обрабатываться каждый час, общественные санитарные узлы (в том числе вентили, спуски бачков унитазов) — три раза в день.

Уборочный инвентарь после уборки подлежит обязательной дезинфекции. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многоразового применения. В инструкции также содержится перечень рекомендуемых к использованию дезинфицирующих средств и время, в течение которого оно должно находиться на поверхности обрабатываемого объекта (время экспозиции).

Кроме того, для обеззараживания воздуха в помещениях необходимо ежедневно использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа (рециркуляторы), которые возможно применять круглосуточно в присутствии людей. Устанавливать их следует по периметру помещения. При этом рекомендуется регулярное проветривание помещений.

"Руки персонала — частое мытье рук, использование кожных антисептиков", — говорится в инструкции. При этом на объектах должны быть и антисептики для обработки рук покупателей.

Согласно инструкции, на период осложнения эпидемиологической ситуации персонал должен быть обеспечен защитными медицинскими масками.

Не реже одного раза в месяц следует очищать и дезинфицировать системы вентиляции и кондиционирования.

Как подчеркивает в документе, профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении угрозы заболевания. Мероприятия прекращаются через пять дней после ликвидации угрозы заноса возбудителя.

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань — административного центра китайской провинции Хубэй — в декабре 2019 года. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.