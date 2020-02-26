"Вчера количество новых случаев, о которых сообщали за пределами Китая, впервые превзошло количество новых случаев в Китае", — приводят его слова западные СМИ.

Так, по данным ВОЗ за вторник, в Китае число зараженных COVID-2019 выросло на 411 чел., а за пределами КНР — на 427 чел.

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского г.Ухань — административного центра провинции Хубэй — в декабре 2019 года.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.