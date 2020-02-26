«Поскольку распространение коронавируса (COVID-19) продолжается, ВОЗ и UNWTO совместно работают над мерами, которые необходимо принять в сфере туризма в связи с эпидемией. Благополучие людей является первостепенным для всех, работающих в этом секторе. Но мы считаем необходимым, чтобы меры, предпринимаемые странами в области здравоохранения, оказывали минимальное влияние на международную торговлю и туризм», — говорится в заявлении организации в среду.

Как считают в организации, реакция в сфере туризма должна быть пропорциональна угрозе для здоровья граждан и базироваться на реальной оценке рисков, включая всех участников международного туристского сектора – государственные и частные компании, а также самих туристов.

«UNWTO и ВОЗ готовы тесно сотрудничать со всеми странами, пострадавшими в результате нынешней чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Излишние ограничения на поездки могут привести к негативным последствиям для туристического сектора», — заявляют во Всемирной туристской организации.

Россия с 4 февраля прекратила транзитные авиаперелеты иностранцев, прибывающих из Китая. С 14 февраля для обеспечения безопасности внутри РФ прекращены все чартерные рейсы в КНР и обратно.

В среду, 26 февраля, Роспотребнадзор и Ростуризм выступили с рекомендацией по возможности воздерживаться от посещения Италии, Ирана и Южной Кореи.

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться в декабре 2019 года из китайского города Ухань — административного центра провинции Хубэй.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.