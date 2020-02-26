Компания является "дочкой" China Eastern Airlines. Она займется перевозками пассажиров в дельте реки Янцзы и близлежащих регионах.

Новый авиаперевозчик будет, в основном, эксплуатировать пассажирские самолеты китайского производства такие, как ARJ21 и C919. ARJ21 — первый региональный пассажирский реактивный самолет китайского производства, который эксплуатируется с июня 2016 года. Реактивный узкофюзеляжный самолет C919, дальность полета которого составляет 4075 км, сопоставим с моденизированным Airbus 320 и Boeing 737 нового поколения.

"OTT можно понимать как "on time travel", что означает "путешествие вовремя", — говорится в пресс-релизе авиакомпании.