Сегодня в 15:32 В Китае появился новый региональный авиаперевозчик ОТТ Airlines

ШАНХАЙ. 26 ФЕВРАЛЯ. ИНТЕРФАКС — Новый региональный авиаперевозчик One Two Three Airlines (ОТТ Airlines) был официально представлен в Шанхае в среду, сообщает агентство "Синьхуа".