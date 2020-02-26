"Мы целиком и полностью поддерживаем ограничительные меры, которые введены из-за коронавируса. Но это, конечно, повлияет на доходы организаций, работающих в индустрии турбизнеса" — сказал Кривоносов.

Он напомнил, что в среднем за год Россию с туристическими целями посещают до 2 млн жителей КНР, из которых 70% — в составе организованных групп.

"В связи с этим мы ожидаем серьезные убытки у российских туроператоров. Сейчас и в Госдуме, и в правительстве России обсуждаются меры по поддержке туристической отрасли. В какой форме это все будет — субсидии, налоговые льготы — обсуждается. Мы не знаем, сколько времени будут действовать ограничительные меры", — отметил заместитель главы комитета Госдумы.

При этом Кривоносов считает важным развивать внутренний туризм. "В этих условиях важно развивать внутренний туризм. Для этого есть все возможности", — добавил депутат.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила главе кабинета министров Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации фактических прямых убытков российских туроператоров в размере 590 млн рублей. Прямые убытки туроператоров по въездному туризму АТОР предварительно оценила в 140 млн рублей, эти деньги пошли на оплату программ для китайских туристов на зиму, весну и лето текущего года, которые позже были аннулированы из-за эпидемии.